В Черкассах мужчина до полусмерти избил свою сожительницу

По предварительной информации, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина набросился на свою сожительницу, который нанес множественные физические увечья, а затем тело женщины без сознания спрятал в своей квартире. Вскоре на конфликт отреагировала полиция. По прибытии на место происшествия женщину вызволили из плена и доставили в местный госпиталь, где ее удалост вернуть к жизни.

Нападавший на сумел внятно объяснить свое агрессивное поведение, ведь с женщиной они вместе проживали уже не первый год. Правоохранители утверждают, что нанесении тяжких телесных увечий дает им право открыть уголовное производство. Прокуратура уже попросила суд избрать меру пресечения для дебошира.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия для установления всех фактических обстоятельств и направления обвинительного акта в суд.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно под Киевом подростки зверски избили молодую пару.