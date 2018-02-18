16:37 18.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100186759:test

В Черкассах мужчина до полусмерти избил свою сожительницу

В Черкассах полиция провела задержание мужчины, который избил свою сожительницу и пытался скрыть следы преступления. Об этом передает Черкасская местная прокуратура.

В Черкассах мужчина до полусмерти избил свою сожительницу

По предварительной информации, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина набросился на свою сожительницу, который нанес множественные физические увечья, а затем тело женщины без сознания спрятал в своей квартире. Вскоре на конфликт отреагировала полиция. По прибытии на место происшествия женщину вызволили из плена и доставили в местный госпиталь, где ее удалост вернуть к жизни. 

Нападавший на сумел внятно объяснить свое агрессивное поведение, ведь с женщиной они вместе проживали уже не первый год. Правоохранители утверждают, что нанесении тяжких телесных увечий дает им право открыть уголовное производство. Прокуратура уже попросила суд избрать меру пресечения для дебошира. 

Сейчас проводятся необходимые следственные действия для установления всех фактических обстоятельств и направления обвинительного акта в суд.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно под Киевом подростки зверски избили молодую пару.

Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве активисты "Марша за будущее Украины" направились бастовать под ВРУ - ФОТО В Запорожье пограничники задержали рыбных браконьеров Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни В Израиле затопило туристический автобус
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив