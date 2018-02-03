В Николаева произошла автомобильная погоня со стрельбой - ВИДЕО

В потасовке участвовали два водителя "КИА" и "BMW" Х5. Шофер "КИА" стал выполнять маневр и пробовать перестроить авто в правый ряд, но не заметил видотеля на немецкой иномарке и протаранил его. Выйдя из "КИА" мужчина открыл огонь по помешавшему ему перестроится водителю "BMW".

Все фиксировала автомобильная камера. На место происшествия прибыли правоохранители, которые арестовали стрелка. Мужчина пытался скрыться с места преступления.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в пригорном районе Ивано-Франковской области водитель автобуса сбил пешехода.