19:20 03.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100185674:roman

В Николаева произошла автомобильная погоня со стрельбой - ВИДЕО

На одной из трасс Николаевской области произошла погоня, в результате которой случилась авария. Об этом передает издание "0512".

В Николаева произошла автомобильная погоня со стрельбой - ВИДЕО

В потасовке участвовали два водителя "КИА" и "BMW" Х5. Шофер "КИА" стал выполнять маневр и пробовать перестроить авто в правый ряд, но не заметил видотеля на немецкой иномарке и протаранил его. Выйдя из "КИА" мужчина открыл огонь по помешавшему ему перестроится водителю "BMW".

Все фиксировала автомобильная камера. На место происшествия прибыли правоохранители, которые арестовали стрелка. Мужчина пытался скрыться с места преступления. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в пригорном районе Ивано-Франковской области водитель автобуса сбил пешехода.

Поделиться
Читайте также:
 
Церемония награждения звезд украинской эстрады Viva!: кто победил в номинации "мама года" - ФОТО На Житомирщине разгорелся судебный скандал В Италии неизвестный открыл стрельбу по прохожим Вашингтон будет продолжать давить на Москву
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив