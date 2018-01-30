В метро Тбилиси обвалился потолок, есть пострадавшие

Об этом сообщает издания Грузия Онлай. Примечательно, что в результате происшевствия пострадали по меньшей мере семь человек. Некоторые из них госпитализированы.

После инцидента пассажиров эвакуировали, на месте происшествия работают спасательные группы.

Сообщается также, что станция Варкетили ремонтировалась всего четыре месяца назад. В рамках работ в частности, обновили интерьер верхнего и нижнего вестибюля станции, отремонтировали наклонные тоннели, очистили гранит и мрамор пола.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столичном метро планируют установить 320 камер видеонаблюдения, на входах и выходах 52 станций. Также на станциях "Днепр", "Крещатик", "Золотые ворота", "Дорогожичи" и "Палац спорта" планируется установить 40 камер по зонам прохода в тоннели и на наземных участках метро.