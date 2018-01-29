Боевики ИГ совершили атаку на военную академию в Кабуле

Предварительно установлено, что пятеро боевиков прорвались на территорию военной академии с использованием реактивных гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, по некоторым сведениям, неподалеку от академии произошло несколько взрывов.

В результате операции было убито четверо нападавших, один задержан. Пятеро военнослужащих погибли и 10 получили ранения. Ответственность за утреннюю атаку взяла террористическая организация "Исламское государство".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава Пентагона Джеймс Мэттис считает, что окончательная победа на "Исламским государством" еще далека от действительности. По его словам, не стоит доверять тем, кто уверенно утверждает, что военная победа над ИГИЛовцами завершит или прекратит другие террористические конфликты по всему миру.