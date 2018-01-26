07:29 26.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кременчуге в результате крушения вертолета погибли все члены экипажа - ВИДЕО

Все члены экипажа и пассажиры, которые находились на борту вертолета Ми-8, который разбился в четверг вечером, 25 января, в Кременчуге, погибли.

В Кременчуге в результате крушения вертолета погибли все члены экипажа - ВИДЕО

По предварительным данным, на борту вертолета находилось четверо человек. Как сообщила спикер пресс-службы Государственной служба по чрезвычайным ситуациям Полтавской области Светлана Рыбалко, Ми-8 компании "Украинские вертолеты" выполнял учебно-тренировочный полет со слушателями.

В этот день они проходили систему подготовки полета с устройством ночного видения. Для этой цели в Кременчуг прибыли три экипажа на подготовку и они должны были налетать по десять часов в ночное время.

Авария произошла около семи часов вечера. При этом после крушения в некоторых районах Кременчуга пропало электричество.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Кременчуг Полтавской области разбился вертолет Ми-8. По предварительным данным, машина задела линию электропередачи. Вертолет является частным, он осуществлял тренировочный полет.

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