Украинские пограничники задержали двух мигрантов из Бангладеш

Инцидент произошел вчера вечером во Львовской области в 1,5 километра от границы пограничный наряд отдела "Рава-Русская". В ходе задержание выяснилось, что иностранцы не имели при себе никаких документов. Мужчина и женщина предположительно 23 и 25 годов представились гражданами Бангладеша, однако родных документов при себе они также не имели. Оба пытались пересечь украино-польскую границу в незаконном месте.

На данный момент их доставили в отдел пограничной службы с целью проведения фильтрационно-проверочных действий. На них составили административный протокол.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно пограничники Харьковского отряда задержали трех иностранцев-нарушителей государственной границы и их проводника-украинца.