14:54 14.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Украинские пограничники задержали двух мигрантов из Бангладеш

Пограничники Львовского отряда провели задержание двух нелегальных мигрантов из Бангладеша. Об этом передает

Украинские пограничники задержали двух мигрантов из Бангладеш

Инцидент произошел вчера вечером во Львовской области в 1,5 километра от границы пограничный наряд отдела "Рава-Русская". В ходе задержание выяснилось, что иностранцы не имели при себе никаких документов. Мужчина и женщина предположительно 23 и 25 годов представились гражданами Бангладеша, однако родных документов при себе они также не имели. Оба пытались пересечь украино-польскую границу в незаконном месте.

На данный момент их доставили в отдел пограничной службы с целью проведения фильтрационно-проверочных действий.  На них составили административный протокол. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно пограничники Харьковского отряда задержали трех иностранцев-нарушителей государственной границы и их проводника-украинца.

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