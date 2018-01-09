В Полтаве ограбили машину волонтеров с продуктами для бойцов - ФОТО

Об этом сообщил председатель Полтавской городской организации ВО Свобода Юлиан Матвийчук странице в Facebook.

Согласно его словам, транспортное средство с продуктами питания волонтери оставили на ночь у подъезда. В этот период неизвестные люди обчистили авто через боковое стекло.

"Нагрузили полную машину грибов, колбасы, соков, мяса, печенье, различных сладостей и полный прицеп березового сока" - написал Матвийчук.

Также в машине были каски и бронежилеты. Кроме того, некоторым ребятам родители целенаправленно передавали посылки с Волыни.

Напоследок Матвийчук пообещал, что машину после небольшого ремонта догрузят, и ребята на фронте все же получат рождественские подарки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный украинский волонтер и участник антитеррористической операции на Донбассе Мирослав Гай заявил об ограблении его автомобиля в Киеве.