В Киевской области на трассе перевернулся автомобиль - ВИДЕО

К счастью никто в аварии не пострадал. Как написал на своей страничке в Facebook участник дорожно-транспортного происшествия Павел Грищенко, инцидент произошел возле населенного пункта Ивановка.

Автомобиль перевернулся из-за нового островка безопасности, который установили несколько недель назад. Теперь возле этого места вся проезжая часть усеяла обломками автомобилей, - отметил он, добавив, что этот островок создан для уменьшения аварий, но по факту получается наоборот.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 9 января, под Киевом перевернулась маршрутка. В результате дорожно-транспортного происшествия одна пассажирка травмирована. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел на Одесской трассе возле поселка Вита-Почтовая.