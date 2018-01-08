13:38 08.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомире вандалы разграбили кафедральный собор

Неизвестные разграбили  Свято-Михайловский кафедральный собор Житомира. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП в Житомирской области.

В Житомире вандалы разграбили кафедральный собор

По предварительной информации, злоумышленники проникли в помещение собора сегодня ночью, около трех часов. Дверь в собор была открыта, преступники принялись срывать элементы отделки церкви, украшения, а также похитили ящик для пожертвований. Всего похитителей было трое, один из них занимался непосредственным грабежом, двое других связали настоятельницу храма и отобрали у нее телефон. На место происшествия прибыл наряд правоохранителей. Вскоре патрульные полицейские нашли похищенные из церкви вещи.

На данный момент составляются фотороботы преступников, в прокуратуре возбудили уголовное производство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичные полицейские задержали мужчину, который обворовал церковь в поселке Водогон Киевской области.

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