В Грузии сгорел автобус с туристами - ФОТО

В ночь на понедельник, 8 января, на востоке Грузии загорелся пассажирский автобус.
Он направлялся из Азербайджана в Турцию. К счастью, обошлось без жертва.
Как сообщает Общественное телевидение Грузии, на момент инцидента в автобусе находились 50 пассажиров. Большинство из которых были россияне.
Все пассажиры успели выбраться из автобуса, однако сам автобус сгорел полностью.
Причины и детали происшествия устанавливает полиция.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове, 7 января водитель иномарки налетел на пешехода с ребенком. По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля "Geely CK" не остановился на одном из пешеходных переходов.
В результате аварии пострадали туристы из Киева и Полтавы, среди которых девочка восьми лет.