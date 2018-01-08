20:15 08.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Грузии сгорел автобус с туристами - ФОТО

В ночь на понедельник, 8 января, на востоке Грузии загорелся пассажирский автобус.

В Грузии сгорел автобус с туристами - ФОТО

Он направлялся из Азербайджана в Турцию. К счастью, обошлось без жертва.

Как сообщает Общественное телевидение Грузии, на момент инцидента в автобусе находились 50 пассажиров. Большинство из которых были россияне.

Все пассажиры успели выбраться из автобуса, однако сам автобус сгорел полностью.

Причины и детали происшествия устанавливает полиция.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове, 7 января водитель иномарки налетел на пешехода с ребенком. По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля "Geely CK" не остановился на одном из пешеходных переходов.

В результате аварии пострадали туристы из Киева и Полтавы, среди которых девочка восьми лет.

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