В Грузии сгорел автобус с туристами - ФОТО

Он направлялся из Азербайджана в Турцию. К счастью, обошлось без жертва.

Как сообщает Общественное телевидение Грузии, на момент инцидента в автобусе находились 50 пассажиров. Большинство из которых были россияне.

Все пассажиры успели выбраться из автобуса, однако сам автобус сгорел полностью.

Причины и детали происшествия устанавливает полиция.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове, 7 января водитель иномарки налетел на пешехода с ребенком. По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля "Geely CK" не остановился на одном из пешеходных переходов.

В результате аварии пострадали туристы из Киева и Полтавы, среди которых девочка восьми лет.