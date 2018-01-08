Пограничники задержали иностранцев при попытке незаконно покинуть Украину - ФОТО

Работники отдела "Казачья Лопань" получили информацию от участкового инспектора пограничной службы о движении к границе с РФ группы неизвестных лиц.

После чего, пограничный патруль вместе с участковым на расстоянии 200 метров от линии госграницы задержали "путешественников", которые пытались незаконно пересечь рубеж на выход из Украины.

Двое задержанных оказались гражданами Грузии, один - Азербайджана, сопровождал их гражданин Украины.

После фиксации признаков правонарушения указанных лиц доставили в пограничное подразделение для составления административно-процессуальных документов.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", вблизи государственной границы Украины пограничниками Чопского отделения, было задержано семь нелегальных мигрантов Афганистана и Бангладеша.