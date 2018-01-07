В КПВВ на линии разграничения скопилось 310 автомобилей

Соответствующие сведения передает Государственная пограничная служба.

По информации ведомства, на въезде и выезде находилось такое количество транспортных средств: Майорское – 40/50; Марьинка – 20/70; Новотроицкое – 60/40; Гнутово – 10/20", - говорится в сообщении.

Однако несмотря на это, в данный момент все КПВВ работают в штатном режиме.

Ксати, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 24,4 тысячи человек и 3,5 тысячи транспортных средств.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Донецкой области террористы совсем недавно специально нарушали режим пропуска на контрольном пункте въезда/выезда (КПВВ "Новотроицкое".