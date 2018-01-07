В КПВВ на линии разграничения скопилось 310 автомобилей

В Рождество, 7 января, в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО скопилось приблизительно 310 автомобилей.
Соответствующие сведения передает Государственная пограничная служба.
По информации ведомства, на въезде и выезде находилось такое количество транспортных средств: Майорское – 40/50; Марьинка – 20/70; Новотроицкое – 60/40; Гнутово – 10/20", - говорится в сообщении.
Однако несмотря на это, в данный момент все КПВВ работают в штатном режиме.
Ксати, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 24,4 тысячи человек и 3,5 тысячи транспортных средств.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Донецкой области террористы совсем недавно специально нарушали режим пропуска на контрольном пункте въезда/выезда (КПВВ "Новотроицкое".