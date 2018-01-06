09:58 06.01.2018 | Происшествия | Новости
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В США мужчина расстрелял семью и покончил с собой

В американском городе Санта-Кларита в результате стрельбы погибла целая семья из четырех человек, включая ребенка. Об этой страшной трагедии сообщает издание ABC.

В США мужчина расстрелял семью и покончил с собой

По предварительной информации правоохранителей, стрелял глава семьи – мужчина, который застрелил свою жену и двоих детей в возрасте около 20 и 11 лет, после чего и сам совершил самоубийство.

Полиция обнаружила тела, 5 января, в центре дневного ухода за детьми, который был закрыт в связи с праздниками. Отмечается, что именно там работала погибшая женщина.

Мотивы преступника не уточняются, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Ивано-Франковске, 30 декабря, из-за отравления угарным газом погибли шесть человек. Среди них - двое взрослых (мама, папа) и четверо детей.

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