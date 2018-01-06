В Саудовской Аравии задержали еще 11 принцев

Причиной для ареста принцев послужил их протест против правительства, которое инициировало законопроект о прекращении финансирование расходов королевской семьи. Речь идет о плате за жилье, электричество, воду и другие коммунальные услуги.

В последнее время в стране наблюдается стремительное падение доходов из-за уменьшения цен на нефть. Король Салман инициировал принятия закона на добавленную стоимость для всей прослойки обеспеченного населения страны. Сами принцы решили выразить общий протест в резиденции короля Салмана, но он не захотел общаться с членами королевской семьи. После отказа разойтись по домам, шейх отдал приказ арестовать всех 11 человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Саудовской Аравии заморозят 33 млрд долларов у задержанных чиновников подозреваемых в коррупции.