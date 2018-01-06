10:59 06.01.2018 | Происшествия | Новости
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В аэропорту Канады столкнулись два самолета

В международном аэропорту им. Лестера Б. Пирсона в Торонто на шоссе аэропорта столкнулись два самолета.

В аэропорту Канады столкнулись два самолета

Как передает издание CTV, из-за столкновения произошел пожар в одном из самолетов.

Предварительно установлно, что самолет компании Sunwing jet задел хвостом крыло "Боинга" компании WestJet. В это время на борту Boeing 737-800 находились 168 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате инцидента и пожара никто не пострадал.

Как сообщила впоследствии авиакомпания WestJet, "Боинг" именно прибыл из мексиканского Канкуна, когда его зацепил самолет компании Sunwing, что оставлял стоянку. Сразу после инцидента все пассажиры были эвакуированы из горящего самолета.

В другом авиасудна на момент столкновения пассажиров не было. Сейчас начато расследование инцидента.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Мальте в аэропорту частный самолет Dassault Falcon 7X врезался в офисное здание. Инцидент произошел из-за сильного ветра. В результате аварии никто не пострадал, поскольку в офисном здании и в самолете никого не было.

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