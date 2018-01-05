В США в аварию попала украинская модель, девушка находится в критическом состоянии

Обе девушки были госпитализированы с тяжелыми травмами. Как сообщает на своей страничке в Facebook их друг Кирилл Дубровин, у Кузьменко зафиксированы черепно-мозговые травмы, переломы костей лица и повреждены внутренние органы.

Вместе с тем в полиции отметили, что в аварии пострадали шесть человек. Виновник дорожно-транспортного происшествия, будучи за рулем в нетрезвом состоянии, врезался в такси, в котором ехали Кузьменко и Кордано.

Машина от удара перевернулась. После этого мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан очевидцами и передали в руки полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Южно-Африканской Республике в четверг, 4 января, пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. После столкновения поезд загорелся. В результате аварии на месте погибли 12 человек. Еще 180 человек получили травмы различной степени.