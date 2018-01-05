На Закарпатье на взятке попался чиновник

Сообщается, что чиновник организовал специальную схему, с помощью которой он занимался "ускоренным" решением вопросов об ограничении выезда за границу и снятия штрафов наложенных судом. Правоохранители также подозревают и других лиц Иршавского районного отдела Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Закарпатской области в получении взяток. Самого чиновника взяли на "горячем", когда ему было передано сумму в две тыс долларов США.

На данный момент чиновника держат в СИЗО, прокуратура просит суд избрать мужчине меру пресечения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава отдела "Закарпатгаза" попался на взятке в 50 тысяч гривен.