07:29 04.01.2018 | Происшествия | Новости
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В России при столкновении двух машин погибли десяти человек - ФОТО

В Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации в ночь на четверг, 4 января, столкнулись два автомобиля.

В России при столкновении двух машин погибли десяти человек - ФОТО

В результате аварии погибли десять человек. Среди погибших есть четверо детей.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Министерства внутренних дел России, на 158-м километре трассы Ханты-Мансийск-Нягань столкнулись Mazda 6 и Renault Duster.

При этом к ликвидации последствий столкновения были привлечены более пятидесяти человек.

Полиция открыла по факту аварии уголовное дело по статье Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а Харьковской области в среду, 3 января, столкнулись две иномарки. В результате аварии один человек погиб на месте. Еще пять человек доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

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