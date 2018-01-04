В России при столкновении двух машин погибли десяти человек - ФОТО

В результате аварии погибли десять человек. Среди погибших есть четверо детей.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Министерства внутренних дел России, на 158-м километре трассы Ханты-Мансийск-Нягань столкнулись Mazda 6 и Renault Duster.

При этом к ликвидации последствий столкновения были привлечены более пятидесяти человек.

Полиция открыла по факту аварии уголовное дело по статье Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а Харьковской области в среду, 3 января, столкнулись две иномарки. В результате аварии один человек погиб на месте. Еще пять человек доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.