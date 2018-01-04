В Ивано-Франковске с седьмого этажа выпал годовалый ребенок

Об этом сообщает Управления патрульной полиции в Ивано-Франковской области

Как отмечается, на место происшествия следственно-оперативную группу не направляли. В данный момент ребенок находится в больнице, врачи борятся за спасение его жизни. У него ушиб головного мозга и с диагнозом: политравма.

При этом начальник сектора молодежной превенции управления превентивной деятельности полиции в Ивано-Франковской области Алла Бойчук сообщила, что семья благополучная и обеспеченная, уход за ребенком обеспечен на должном уровне.

"Это несчастный случай. Надеюсь, с ребенком все будет хорошо", - добавила Алла Бойчук.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно в Деснянском районе Киева в многоэтажном доме из 16 этажа выпала маленькая девочка. От полученных при падении травм ребенок скончался.