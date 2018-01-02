На Львовщине в аварию попала фура

По предварательной информации, инцидент произошел около города Стрый на улице Объездная. Водитель фуры Volvo, пытаясь повернуть в неположенном месте, врезался в немецкую иномарке Volkswagen Transporter. В результате ДТП посрадало шестеро человек, все они были срочно госпитализированы, среди них и один ребенок:

- 1997 года рождения, житель города Борислав.;

- 1995 года рождения, житель города Борислав.;

- 1980 года, житель Львова;

- 2001 года рождения, жительница Дрогобычского района;

- 1974 года, житель Львовской области;

- 1993 года рождения, житель города Львова

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии. Шоферу грузовой фуры грозит лишение водительских прав.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Киев-Чоп около поселка Гамалеевка Пустомытовского района столкнулись три автомобиля.