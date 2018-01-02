Из-за шторма без света остались почти 10 тысяч домов во Франции

Так, без света остались 4,6 тысяч домохозяйств в Бретани и пять тысяч - в Аквитании. Указано, что к работам по восстановлению электроснабжения привлечены 1,5 тысячи ремонтников.

Также из-за стихийного бедствия несколько десятков зданий остались частично без крыш, более 60 человек были вынуждены временно покинуть свои дома. А в муниципалитете Буэн разрушен 80-метровый парусник.

Кроме того, французские власти предупредили о возможной стихии и жителей острова Корсика. Им советуют не выходить из дома, поскольку порывы ветра могут достигать 110-120 км/час.

Между островом и континентальной территории Франции ограничили сообщение морем. Метеорологи предупредили еще и жителей северных регионов, в частности Париж, о сильных ветрах и опасности получения травм из-за возможных "полетов" посторонних предметов и фрагментов зданий, оторванных ветром.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", на Филиппинских островах продолжает бушевать тропический шторм. Сообщается, что в городе Сену погибло два человека, одного из них привалило деревом, второй погиб от оползня. В стране уже неделю продолжается процесс эвакуации жителей из западных регионов на восточные острова.