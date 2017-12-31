16:23 31.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине произошел пожар

Во Львовской загорелась квартира многоэтажного дома. Об этом передает сообщает пресс-центр областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

На Львовщине произошел пожар

Инцидент произошел на улице Степана Бандера, 3 в поселке Новояворовск Яворовского района. Очевидцы утверждают, что огонь стал распространяться по всему седьмому этажу многоквартирного дома. Пожар удалось погасить в течении 10 минут по прибытию бригады спасателей на место происшествия. В результате возгорания погиб владелец квартиры 1972 года рождения, его личность устанавливается. Пожарные также провели эвакуацию пяти человек с соседних квартир на седьмом этаже.

На месте происшествия работали три единицы пожарной техники и 11 человек личного состава. Причина возникновения пожара устанавливается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове на рождественском ярмарке загорелся киоск, пострадавших нет.

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