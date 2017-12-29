12:42 29.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе сгорело два авто

Спасатели города Одессы устранили возгорание двух автомобилей. 

В Одессе сгорело два авто

Такие данные распространили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области. В 3:45 в Службу спасения "101" сообщили о возгорании легкового авто марки Renault Kangoo по улице Академика Филатова.

В течение 20-ти минут спасатели ГСЧС локализовали и ликвидировали данное возгорание на площади в пять метров квадратных – уточняется в сообщении. Спустя час аналогичное возгорание легкового авто марки "Toyota Corola" было также на улице 40 лет Обороны Одессы.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в ноябре горела школа на проспекте Маяковского, что в Деснянском районе. Огонь возник в подсобном помещении.

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