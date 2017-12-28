В Германии фура с украинскими номерами въехала в авто полиции - ВИДЕО
В Германии в четверг, 28 декабря, фура с украинскими номерами протаранила полицейскую машину.
В результате аварии погибла женщина офицер. Пострадали также еще двое полицейский. Как сообщает RTL, дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от Фирзена.
Во время аварии полицейский автомобиль был припаркован на обочине с включенными проблесковыми маячками.
Вместе с тем после столкновения фура протащила за собой полицейскую машину метров 200.
Скорая помощь увезла в больницу пострадавших с травмы разной тяжести. Кто был за рулем грузовика, не сообщается.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду вечером, 27 декабря, на трассе Киев-Чоп водитель транспортного средства Volkswagen Passat не учел дорожные условия, в результате чего наехал на патрульный автомобиль. На этот раз обошлось без жертв во время ДТП.
В среду вечером, 27 декабря, на трассе Киев-Чоп водитель транспортного средства Volkswagen Passat не учел дорожные условия, в результате чего наехал на патрульный автомобиль. На этот раз обошлось без жертв во время ДТП.