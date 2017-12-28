На Львовщине в многоэтажке прогремел взрыв: есть пострадавший

Такие данные распространили в департаменте гражданской защиты ЛОГА. Происшествие зафиксировано вчера в 17:14 часов по ул. Л. Украинки, на балконе квартиры, которая находится на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома.

Там возникло возгорание паров бензина без последующего их горения. В результате инцидента были выбиты окна на балконе и травмирован 31-летний гражданин, который с ожогами II-III степени отправлен в Новороздольскую городскую больницу.

Как сообщал УРА-Информ, в супермаркете Санкт-Петербурга прогремел взрыв. По итогам пострадало более десяти человек.