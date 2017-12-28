14:11 28.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Черниговщине депутат горсовета попался на взятке

Работники СБУ разоблачили на взятке главу коммунального предприятия Черниговского облсовета.

На Черниговщине депутат горсовета попался на взятке

Так, на взятке поймали депутата горсовета одного из райцентров области. Об этом передает пресс-центр СБУ. Согласно сообщению – полицейские установили, что коммунальное предприятие подписало договор с частной структурой, которая должна была выполнить ремонтные работы на одном из объектов. За заказ коммерсанты должны были получить 32 тысячи гривен - говорится в сообщении.

Оперативники задокументировали, что за подписание документов и перечисления средств директор коммунального предприятия требовал от бизнесмена "откат" в 6,5 тыс. гривен.

Как сообщал УРА-Информ, на Киевщине чиновница получила взятку автомобилем.

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