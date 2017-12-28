На Черниговщине депутат горсовета попался на взятке

Так, на взятке поймали депутата горсовета одного из райцентров области. Об этом передает пресс-центр СБУ. Согласно сообщению – полицейские установили, что коммунальное предприятие подписало договор с частной структурой, которая должна была выполнить ремонтные работы на одном из объектов. За заказ коммерсанты должны были получить 32 тысячи гривен - говорится в сообщении.

Оперативники задокументировали, что за подписание документов и перечисления средств директор коммунального предприятия требовал от бизнесмена "откат" в 6,5 тыс. гривен.

Как сообщал УРА-Информ, на Киевщине чиновница получила взятку автомобилем.