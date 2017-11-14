Российского батюшку-сутенера приговорили к пяти годам тюрьмы

Об этом сообщает издание Tut.by.

По информации ведомства, священника обвиняли в покушении на организацию сутенерства, с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией. Обвиняемые своей вины не признал и заявил о намерении обжаловать приговор суда.

По версии следователей, священник путем уговоров и обещаний "пытался организовать вывоз в Санкт-Петербург для занятия проституцией двух местных жительниц".

Также установлено, что с апреля по август 2017 года он переписывался в интернете с фигурантками дела. Получив их согласие на работу проституцией в Санкт-Петербурге, Киреев приехал за ними в Витебск.

Издание отмечает, что слушания в суде продолжались три недели в закрытом режиме. Журналистов в зал не пустили даже перед началом процесса, 25 октября, сославшись на "просьбу потерпевших".

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", столичные полицейские задержали мужчину, который обворовал церковь в поселке Водогон Киевской области. Примечательно, что злоумышленник скрывался от полиции больше недели. Он был задержан за кражу в супермаркете, потом выяснилось что он находиться в розыске.