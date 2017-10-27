На Одесчине фермера ограбили на миллион гривен

Такие данные распространили в отделе коммуникаций Национальной полиции региона. Согласно данным – неизвестные проникли в дом человека и начали ему угрожать расправой, и членам его семьи. Злоумышленники требовали отдать им деньги и драгоценности.

В итоге хозяин дома отдал деньги, вырученные от продажи зерна, а также драгоценности. В целом ворам удалось унести из дома ценностей примерно на миллион гривен. С места ограбления пятеро в масках уехали на авто марки “ВАЗ”, который также принадлежит хозяину дома.

Как сообщал УРА-Информ, в августе 2017 г. в столице ограбили бизнесмена.