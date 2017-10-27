16:14 27.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Одесчине фермера ограбили на миллион гривен

В Балтском районе Одесчины сразу пятеро злоумышленников ограбили фермера. 

На Одесчине фермера ограбили на миллион гривен

Такие данные распространили в отделе коммуникаций Национальной полиции региона. Согласно данным – неизвестные проникли в дом человека и начали ему угрожать расправой, и членам его семьи. Злоумышленники требовали отдать им деньги и драгоценности.

В итоге хозяин дома отдал деньги, вырученные от продажи зерна, а также драгоценности. В целом ворам удалось унести из дома ценностей примерно на миллион гривен. С места ограбления пятеро в масках уехали на авто марки “ВАЗ”, который также принадлежит хозяину дома.

Как сообщал УРА-Информ, в августе 2017 г. в столице ограбили бизнесмена.


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