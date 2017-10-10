Студент застрелил полицейского в технологическом университете Техаса

По данным телеканала, стрельба произошла около восьми вечера по местному времени в понедельник, девятого октября.

Руководство университета заявило, что они привели 19-летнего студента Холлиса Дэниэлса для проверки, после того, как в его комнате обнаружили наркотики.

В отделении полиции, он достал пистолет и выстрелил в полицейского, который погиб на месте.

После случившегося, молодой человек сбежал с места преступления.

"Стрельба произошла в полицейском участке университета. Стрелок в бегах. Кампус блокирован", — говорится в сообщении в Twitter университета.

Студентов и сотрудников попросили укрыться в безопасных местах. Позднее руководство университета сообщило, что стрелявший пойман.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на территории Киевского профессионального лицея строительства и коммунального хозяйства, злоумышленник устроил стрельбу возле лицея, в результате чего 15-летний юноша получил ранения.