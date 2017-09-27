Очередные судьи попались на взятке

Об этом Сытник заявил на очередном брифинге.

Глава НАБУ отказался поведать о деталях задержания, однако пообещал, что в скором времени прокомментирует ситуацию в Киевсим судьей.

Сытник утверждает, что за последний год количество актов продукции не уменшилось. Задержанных много, есть заведенные уголовные производства, однако окончательная обвинительная инстанция отсутствует, подчеркнул начальник НАБУ.

Ранее Печерский райсуд Киева арестовал судью Кировского районного суда Днепра Наталью Овчаренко.

Напомним, что Генеральная прокуратура готовит более 100 уголовных дел на народных депутатов с которых планируется снять неприкосновенность.

Как сообщалось в "УРА-Информ", правоохранители в Полтаве недавно разоблачили судью, который требовал взятку.