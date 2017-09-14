В зоне АТО за сутки ранен один украинский военный

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам раненых нет, только один военный получил ранения, в результате вражеского обстрела. Сообщается, что боевики на Донбассе устроили взрывы и пытались обвинить в обстрелах Вооруженные силы Украины.

Так, в районе неподконтрольной Васильевки был зафиксирован хаотичный огонь из стрелкового оружия и взрывы. Которые они устраивали путем дистанционного подрыва боеприпасов около своих позиций.

Наблюдатели СЦКК в это время работали рядом, на Донецкой фильтровальной станции. В таком случае, они не подтвердили, что выстрелы были с подконтрольной Украине территории.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в столице осквернили памятник героям АТО.