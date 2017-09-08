Ликвидированы двое главарей ИГИЛ

По информации сайта, боевики занимались разработкой оружия.

Авиация провела бомбардировку города Майдина, где был ликвидирован Абу Анас аль-Шами, который занимался за планирование использования взрывных веществ во время терактов. Также боевик занимался обучением изготовления взрывных устройств.

Второй террорист Джунейда ур-Реман был старшим тренером и инженером-пилотом самолетов. Боевик отвечал за подготовку беспилотников "Исламского государства" и устанавливал бомбы на дроны для терактов в Сирии и других странах.

Ранее ИГИЛовцы потерпели поражение под Раккой и Мосулом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Сирии правительственные войска Свободной армии Ассада смогли разблокировать часть города Дейр-эз-Зора.