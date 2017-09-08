Ликвидированы двое главарей ИГИЛ

Сирийская авиация коалиции ликвидировала двух ключевых боевиков террористической организации "Исламское государство". Об этом пишется на сайте военной операции "Непоколебимая решимость".
По информации сайта, боевики занимались разработкой оружия.
Авиация провела бомбардировку города Майдина, где был ликвидирован Абу Анас аль-Шами, который занимался за планирование использования взрывных веществ во время терактов. Также боевик занимался обучением изготовления взрывных устройств.
Второй террорист Джунейда ур-Реман был старшим тренером и инженером-пилотом самолетов. Боевик отвечал за подготовку беспилотников "Исламского государства" и устанавливал бомбы на дроны для терактов в Сирии и других странах.
Ранее ИГИЛовцы потерпели поражение под Раккой и Мосулом.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Сирии правительственные войска Свободной армии Ассада смогли разблокировать часть города Дейр-эз-Зора.