В Китае вновь произошел взрыв на газопроводе, пять человек погибли

В результате инцидента погибли пять человек. Еще около 89 человека получили ранения. Как сообщает Reuters, это уже второй взрыв на эту неделю и он прогремел около семи часов утра в городе Сонюань провинции Цзилинь.

О владельце газопровода пока ничего не известно. Во время взрыва на месте рабочие ремонтировали участок газопровода, где произошла утечка газа.

Взрыв был настолько мощный, что его ощутили пациенты и сотрудники близлежащей больницы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 2 июля на участке газопровода Китай - Мьянма в провинции Гуйчжоу в результате взрыва на газопроводе, по предварительным данным, восемь человек погибли и 35 пострадали. В результате ливней в последние дни в уезде Цинлун произошел обвал грунта, масса земли повредила газопровод, что вызвало утечку газа и взрыв.