В Бостоне автомобиль въехал в группу пешеходов, пострадали десять человек - ФОТО

В результате инцидента пострадали десять человек. Как сообщает издание Boston Globe со ссылкой на информацию местной полиции, автомобиль совершил наезд на группу пешеходов в Восточном Бостоне недалеко от стоянки такси у международного аэропорта "Логан". Скорая помощь увезла в больницу десять человек, некоторые из них получили серьезные травмы.

При этом в полиции заявили, что инцидент не является террористическим актом. По словам представителя полиции штата Дэвида Прокопио, 56-летний водитель остался на месте после аварии, на данный момент его допрашивают.

Правоохранители предполагают, что мужчина за рулем перепутал газ и тормоз.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юге Лондона в воскресенье, 2 июля, автомобиль на большой скорости протаранил группу подростков. В результате аварии погибла 16-летняя девушка. Скорая помощь шесть человек увезла в больницу.