15:42 22.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Тель-Авиве автомобиль на скорости въехал в толпу людей

The times of Israel передает, что в Тель-Авиве автомобиль совершил наезд на пешеходов на перекрестке улиц Яффо и Нахалат Биньямин.

В Тель-Авиве автомобиль на скорости въехал в толпу людей

В сообщении говорится, что три человека пострадали в результате ДТП.

По словам очевидцев, автомобиль сначала сбил человека, стоявшего на автобусной остановке, после чего проехал около 50 метров и сбил еще несколько пешеходов.

Сообщается, что местная полиция задержала водителя автомобиля и доставила в отделение для выяснения всех обстоятельств ДТП. Кроме этого в полиции утверждают, что результатом инцидента авария, а не теракт.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в результат ДТП на юге Мексики недалеко от границы с Гватемалой количество погибших и раненых возросло. В часности, семнадцать человек погибли, еще 31 получили ранения.


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