На Шри-Ланке рухнуло пятиэтажное здание, пострадали 19 человек

В результате инцидента пострадали 19 человек. Как сообщает ABC News, все пострадавшие доставлены в больницы.

Сейчас спасатели и полицейские ищут тех, кто может оказаться под завалами здания. По словам представителя полиции Прайянта Джейакоди, там как минимум есть один человек. Угрозы его жизни нет, меры по его спасанию продолжаются, - заверил он, добавив, что причина происшествия пока не установлена.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 17 мая, в польском городе Нижняя Силезия на предприятии по производству пороха произошел взрыв. В результате аварии 17 человек получили ранения. Двое сотрудников погибли, их тела спасатели нашли под завалами.