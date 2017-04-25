В России рухнул склад PepsiCo, по улице текут реки сока - ФОТО, ВИДЕО

По предварительным данным, площадь обрушения составила около 300 квадратных метров. Как сообщают местные СМИ, сейчас спасатели разбирают завалы.

По имеющейся информации, под завалами людей нет, однако на высоте 38 метров застряли двое рабочих. В настоящий момент спасатели решают, как снять двоих людей с высоты и устанавливают причины обрушения.

Вместе с тем, жители города Лебедянь, где находится склад, с социальных сетях рассказывают, что по их улицам текут реки сока.

Все дороги залиты соком "Я" и "Тонус". Слава богу, никто из знакомых не пострадал. Зато соку какая реклама, - написал один из местных жителей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сочи произошел пожар на хлебозаводе. Пожар охватил около 200 квадратных метров. Возгорание произошло на четвертом этаже хлебозавода. Погибших и пострадавших нет.