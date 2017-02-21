В Сербии столкнулись поезд и автобус, пострадали 24 человек

В результате аварии пострадали 24 человека. Как сообщают местные СМИ, дорожно-транспорте происшествие произошло на линии Любовия-Белград на переезде Батар-поле.

По предварительным данным никто из пассажиров не погиб. Вместе с тем 14 пострадавших пассажиров автобуса были сначала доставлены в больницу в Малом Зворнике и еще десять - в больницу в Великом Зворнике.

В настоящее время все получившие травмы находятся на лечении в центре скорой помощи в Лознице. Угрозы жизни нет ни у одного пациент, - заверили медики. В то же время в полици пояснили, что переезд, на котором произошло столкновение, не имеет шлагбаума, снабжен только соответствующими знаками.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ровенской области Volkswagen Caddy попал под грузовой поезд. В результате аварии пострадал водитель иномарки. Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Верба Дубенского района. Мужчина, несмотря на предупредительные сигналы светофора, решил переехать железнодорожный переезд, не оборудованный шлагбаумом.