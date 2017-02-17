12:17 17.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Экс-сотрудника СБУ приговорили к 13 годам за убийство

Бывшего сотрудника Службы безопасности Украины приговорили к 13 годам заключения за убийство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Экс-сотрудника СБУ приговорили к 13 годам за убийство

Отметим, что преступление произошло в начале 2015 году в одной из квартир дома по ул. Андреевской на Подоле. Тогда обвиняемый, находясь в квартире 49-летнего председателя правления известной страховой компании нанес многочисленные травмы. 

В результате от полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. 

"С учетом позиции государственного обвинителя приговором суда указанное лицо признано виновным по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины и осуждено к 13 годам лишения свободы", - говорится в пресс-службе прокуратуры Киева.

На данный момент обвиняемый находится под стражей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфоорм", в Министерстве обороны Украины подтвердили информацию о убийстве Михаила Толстых более известного как командира подразделением боевиков "Сомали" по кличке "Гиви".


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