Экс-сотрудника СБУ приговорили к 13 годам за убийство

Отметим, что преступление произошло в начале 2015 году в одной из квартир дома по ул. Андреевской на Подоле. Тогда обвиняемый, находясь в квартире 49-летнего председателя правления известной страховой компании нанес многочисленные травмы.

В результате от полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

"С учетом позиции государственного обвинителя приговором суда указанное лицо признано виновным по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины и осуждено к 13 годам лишения свободы", - говорится в пресс-службе прокуратуры Киева.

На данный момент обвиняемый находится под стражей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфоорм", в Министерстве обороны Украины подтвердили информацию о убийстве Михаила Толстых более известного как командира подразделением боевиков "Сомали" по кличке "Гиви".