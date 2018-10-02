14:15 02.10.2018 | Дайджест | Новости 100204814

Как утверждается в новом расследовании, подозреваемый в применении "Новичка" в Солсбери помог свергнутому президенту Украины бежать из страны

Оливер Кэрролл, Independent

"Появились утверждения, что Анатолий Чепига, полковник военной разведки, идентифицированный как один из двух подозреваемых в отравлении в Солсбери, получил высочайшую военную награду России за свою роль в нелегальном вывозе экс-президента Виктора Януковича за пределы Украины в 2014 году", - пишет корреспондент Independent Оливер Кэрролл.


Газета пересказывает доклад Центра "Досье", сообщая, что это "организация, спонсируемая олигархом-изгнанником Михаилом Ходорковским".

"Чепига, как утверждается в докладе, был рядом с Януковичем, когда тот 22 января спешно покинул свою позолоченную резиденцию в Межигорье в окрестностях Киева, а также когда через день тот покинул страну, выехав из Крыма", - пишет автор.

По мнению издания, за такую сложную операцию вполне могли дать почетное звание Героя России. "Но Independent не смогла проверить это утверждение и отмечает, что оно держится на свидетельстве одного неназванного источника. Автор доклада, журналист-расследователь Сергей Канев, сообщил Independent, что не смог добыть у своего источника дополнительную информацию", - говорится в статье. "У него более чем 30-летний опыт. Я не имею причин сомневаться в нем", - сказал Канев.

"Но в другом докладе, опубликованном в понедельник "Новой газетой", предлагалась другая версия событий, наводившая на мысль, что Чепига был удостоен награды за операции в самом Крыму", - отмечает автор.

Источник: Инопресса


Солсбери  отравления  Новичок  Янукович  Украина  

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