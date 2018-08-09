Дело Скрипаля: США планируют новые санкции против России

Мари-Астрид Лангер, Neue Zürcher Zeitung

"В качестве реакции на попытку убийства с использованием нервно-паралитического вещества в Лондоне США хотят ввести новые санкции против Москвы. Так правительство Трампа реагирует на внутрипартийную критику", - пишет журналистка швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Мари-Астрид Лангер.

По словам официального представителя Госдепа США Хизер Нойерт, американское правительство решило, что использование яда является нарушением как международного, так и американского права. В последнем случае речь идет об американском законе, предусматривающем введение санкций против страны, использующей либо планирующей использование биологического и химического оружия в нарушение международного права, поясняет журналистка.

Согласно данному закону, в будущем будут автоматически отклоняться запросы всех американских фирм на поставку в Россию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью - например, электроника, микросхемы или газотурбинные установки, говорится в статье.

Уже сегодня против России действуют масштабные акции, введенные правительством Обамы после того, как Россия в 2016 году вмешалась в американскую предвыборную кампанию, напоминает Лангер. Уже сейчас запрещен экспорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях. К тому же США и Россия неоднократно высылали дипломатов в двустороннем порядке и закрывали свои представительства.

"Таким шагом правительство реагирует на внутрипартийную критику относительно того, что президент предпринял не все усилия для наказания России за использование нервно-паралитического вещества в марте, - продолжает журналистка. - Особенно Эд Ройс, депутат от республиканцев, являющийся председателем комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США, не раз открыто упрекал Трампа в том, что тот не использовал инцидент с применением яда для того, чтобы проложить путь новым санкциям".

"То, что правительство теперь наверстывает упущенное, вероятно, является попыткой успокоить тех, кто считает отношение Трампа к России слишком дружественным", - заключает Лангер.

Источник: Инопресса