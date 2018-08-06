10:49 06.08.2018 | Дайджест | Новости 100200642

США при помощи санкций оказывают давление на своего партнера по НАТО Турцию

Циа Вайзе, Die Zeit

США при помощи санкций оказывают давление на своего партнера по НАТО Турцию. Если напряженность в отношениях между Вашингтоном и Анкарой продолжит нарастать, выиграть в конечном счете может Москва, сообщает Die Zeit.


В Анкаре надеялись, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа ситуация в двусторонних отношениях изменится к лучшему, пишет автор статьи Циа Вайзе. Все стало стремительно меняться после недавнего саммита НАТО в Брюсселе. "Причиной (резкого ухудшения отношений) стал Эндрю Брансон, американский пастор, задержанный в Турции около двух лет назад и теперь посаженный под домашний арест. Трамп через Twitter впервые пригрозил Турции санкциями. И они не заставили себя долго ждать: в среду администрация США наложила санкции на министров внутренних дел и юстиции Турции". Вашингтон аргументирует это тем, что министры сыграли "ключевую роль в аресте и задержании пастора Брансона". Счета министров в США заморожены, гражданам США запрещено вести с ними бизнес. Лира в результате обрушилась до рекордных показателей.

"Эскалация демонстрирует, что турецкое руководство просчиталось в отношении США. Санкции застали Анкару врасплох", - комментирует Вайзе.

Между тем отношения между партнерами по НАТО начали ухудшаться уже давно. Список спорных моментов внушителен, замечает автор публикации. "Турция надеялась, что Трамп - в отличие от его конкурента Клинтон или предшественника Обамы - не станет поддерживать сирийских курдов в борьбе против ИГИЛ*. Однако Администрация Трампа приняла решение поставлять оружие курдскими Отрадам народной самообороны (YPG), вызвав гнев Турции. Анкара относит YPG к террористическим организациям", - передает издание.

"Кроме того, Турция требует выдачи проживающего в ссылке в США имама Фетхуллаха Гюлена, которого Эрдоган обвиняет в подготовке попытки госпереворота в июле 2016 года. Власти США имама выдавать отказываются, ссылаясь на недостаточность доказательств", - пишет журналистка.

"К конфликту привело и задержание турецкого банкира Мехмета Хакана Атиллы на въезде в США - позднее его приговорили к 32 месяцам тюремного заключения в связи с незаконным бизнесом с Ираном", - передает автор.

Анкара, продолжает журналистка, то и дело критикует Вашингтон за его ближневосточную политику - например, за перенос посольства США в Иерусалим, а также за новые санкции против Тегерана.

"Решение Турции приобрести российский ЗРК С-400 вызвало сильное недовольство американцев - Сенат США прекратил в этой связи поставки самолетов F-35 Турции", - говорится далее.

Из-за ареста одного из сотрудников американского посольства в Турции (на волне "чисток" после провала попытки переворота в 2016 году) США в 2017 году на время прекратили выдачу в Анкаре виз гражданам Турции.

Пастору Брансону наряду со шпионажем вменяется в вину связь с Гюленом и Курдской рабочей партией. "Трамп обвинил Анкару в том, что Брансона держат в качестве "заложника", - эту точку зрения разделяют и многие эксперты. Эрдоган намекал, что пастора можно обменять на Гюлена", - говорится в статье.

"Расширение санкций может иметь тяжелые последствия для экономики Турции, - замечает автор. - Уже сейчас страна вынуждена бороться с высоким уровнем инфляции. Новая волна санкций может ускорить падение курса турецкой лиры. Однако правительство в Анкаре пока упрямится и обещает ответные меры".

"Конфликт может обернуться экономическими потерями и для США. В 2016 году объем торговли между двумя странами составил 17,4 млрд долларов. Страны, будучи партнерами по Североатлантическому альянсу, зависят друг от друга и в вопросах оборонной политики. Из-за своего стратегически важного положения Турция имеет большую значимость для НАТО. Анкара предоставляет второй по численности контингент, а на территории Турции располагаются многие объекты альянса, в том числе авиабаза Инджирлик".

"В случае дальнейшего обострения отношения между партнерами по НАТО выиграть в конечном итоге может Путин, - отмечает Вайзе. - Российский президент, скорее всего, с чувством удовлетворения наблюдает за тем, как конфликт между Эрдоганом и Трампом раскалывает альянс и, возможно, подталкивает Турцию в объятия России. Покупка российского ЗРК стала очевидным предупредительным сигналом".

Источник: Инопресса


США  НАТО  Турция  

Читайте также:
Обсудить | Распечатать
. .




Новости СМИ2
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО

bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив