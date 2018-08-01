09:29 01.08.2018 | Дайджест | Новости 100200317

Разведслужбы США: Северная Корея работает над новыми ракетами

Эллен Накашима, Джоби Уоррик, The Washington Post

"Американские спецслужбы усматривают признаки того, что Северная Корея производит новые ракеты на заводе, на котором были созданы первые в стране межконтинентальные баллистические ракеты, способные долететь до США, согласно ознакомленным с разведданными чиновникам", - передает The Washington Post.


Недавно полученные данные, включая спутниковые снимки, сделанные в последние недели, свидетельствуют о том, что работа ведется, по крайней мере, над одной или, возможно, двумя МБР на жидком топливе на большом исследовательском объекте в Санумтоне в окрестностях Пхеньяна, по данным чиновников, говоривших на условиях анонимности.

"Эти выводы - одни из последних, демонстрирующих, что работа внутри северокорейских ядерных и ракетных объектов продолжается в то время, когда руководство страны принимает участие в переговорах о вооружениях с США. Новые разведданные не предполагают расширения комплекса вооружений Северной Кореи, но показывают, что работа над усовершенствованным оружием продолжается спустя несколько недель после того, как президент Трамп заявил в Twitter, что Пхеньян "больше не является ядерной угрозой", - говорится в статье.

"Напротив, северокорейские чиновники обсуждали свои намерения обмануть Вашингтон относительно числа ядерных боеголовок и ракет, которые у них имеются, как и типов и численности объектов, и отказать в приеме международным инспекторам, согласно разведданным, собранным агентствами США. Их стратегия, возможно, включает в себя утверждение, что они провели полное ядерное разоружение, декларировав и уничтожив 20 боеголовок, при этом сохранив еще десятки", - отмечает издание.

На заводе в Самунтоне были созданы две северокорейские МБР, включая мощную Hwasong-15. На заводе идут работы, по крайней мере, еще по одной Hwasong-15, согласно снимкам, полученным Национальным агентством геопространственной разведки в последние недели, говорится в статье.

"Мы видим, как они идут на работу, как и раньше", - заявил один американский чиновник.

Исключение, по словам чиновников, представляет собой испытательный полигон Сохэ на западном побережье Северной Кореи, где рабочие, как можно наблюдать, разбирают стенд для испытания двигателей, в соответствии с обещанием, данным Трампу на саммите.

"Однако многие аналитики и независимые эксперты считают этот демонтаж, в основном, символическим, поскольку Северная Корея успешно запустила МБР, на которых используются двигатели на жидком топливе, испытанные на Сохэ. Более того, стенд для испытаний можно выстроить заново в течение нескольких месяцев", - говорится в статье.

Источник: Инопресса


разведслужбы США  Северная Корея  ракеты  

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