В пятницу администрация Трампа намерена наложить санкции на российскую элиту

Иэн Толли, The Wall Street Journal

"В пятницу администрация Трампа намерена наложить санкции на некоторых представителей российской правящей элиты, приняв давно обещанные карательные меры, которые предписал Конгресс после вмешательства Москвы в выборы 2016 года в США", - пишет журналист The Wall Street Journal Иэн Толли.

"Санкции в отношении "олигархов" были запланированы до того, как в марте в Британии было совершено нападение с применением нервно-паралитического вещества на бывшего российского двойного агента и его дочь, сказали лица, осведомленные о заявлении, запланированном на пятницу, но новые меры наверняка подогреют нарастающие дипломатические трения между Западом и Москвой", - говорится в статье.

"Аналитики говорят, что администрация, вероятно, примет меры лишь к ограниченному числу лиц из конфиденциального списка россиян, который она приготовила для Конгресса, сохраняя возможность в будущем добавить дополнительные фамилии, если Москва продолжит вмешательство в выборы и другие шаги, которые, по словам официальных лиц США, угрожают американским интересам", - говорится в статье.

Сигаль Манделклер, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки, в марте заявила: "Мы сосредоточены на давлении на Россию за ее продолжающиеся попытки дестабилизировать Украину, оккупировать Крым, вмешиваться в выборы, а также за ее эндемическую коррупцию и нарушения прав человека".

Газета также сообщает, ссылаясь на неназванное "высокопоставленное официальное лицо из сферы национальной безопасности", что "администрация готовит ряд мер в противовес российской агрессии, причем о некоторых мерах будет объявлено публично, другие будут секретными".

Источник: Инопресса