Новый план администрации Трампа делает ядерную войну более вероятной

Брюс Блэр, The Washington Post

"Гении Армагеддона в администрации Трампа окончательно утвердили свою концепцию ядерного будущего. Это по большей части перефразированные старые идеи прежних администраций, но одно ключевое расхождение прямо-таки потрясает: заявление о новообретенной готовности применить ядерное оружие США первыми и в превентивном порядке в случае конфликта с Россией и, возможно, с другими странами", - пишет ученый из Принстонского университета, основатель международного движения за уничтожение ядерного оружия Global Zero Брюс Блэр в статье для The Washington Post.

Новый Обзор конфигурации ядерных сил в основном подтверждает предыдущие обязательства. Его авторы отстаивают затраты в размере 1,25 трлн долларов на замену устаревающего ядерного оружия новым и его "защиту" посредством подготовки к запуску в случае раннего предупреждения до того, как вражеские боеголовки их уничтожат, поясняет автор.

Речь в Обзоре заходит о баллистических ракетах в предписании, согласно которому ядерные силы США должны сдерживать - и, если сдерживание не даст результатов, атаковать - Россию, в случае если президент Владимир Путин отдаст приказ о неядерной атаке стратегического значения против США и их союзников по НАТО. Эта задача, по всей видимости, оправдывает приобретение нового оружия с зарядом малой мощности, пишет эксперт.

"Каков вызывающий опасения сценарий российской агрессии, который оправдал бы подобную эскалацию?" - задается вопросом Блэр. В документе указаны так называемые неядерные атаки стратегического значения против гражданского населения и инфраструктуры, отмечает он.

"Реалистичен ли такой сценарий? Возможно", - рассуждает автор. Есть серьезные основания полагать, что в случае войны у русских будут возможности и намерения атаковать американскую и западноевропейскую гражданскую инфраструктуру (финансовую, энергетическую, транспортную и коммуникационную) при помощи кибероружия и неядерных сил, пишет Блэр, напоминая, что подобные точечные удары предусмотрены новой российской стратегией.

"Россия разработала свою доктрину в последние пять лет, отчасти чтобы воспользоваться растущей уязвимостью инфраструктуры из-за увеличивающейся зависимости западных стран от этих сетей, отчасти чтобы сократить собственную стратегическую зависимость от применения ядерного оружия первыми", - говорится в статье.

"Но со стороны США реагировать на растущие угрозы сетям гражданского назначения, предлагая применить новое американское ядерное оружие с зарядом малой мощности, особенно недальновидно", - считает автор.

"Правильным подходом со стороны Запада будет воспользоваться его потенциалом кибероружия и неядерных вооружений, чтобы противостоять России на собственных условиях, используя превосходство Запада в этих сферах и оставив бремя применения ядерного оружия первыми на плечах России", - заключает он.

Источник: Инопресса