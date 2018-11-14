Аналитики прогнозируют снижение курса до 27,8 гривен за доллар

Через неделю на межбанке доллар будет торговаться около 27,8 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,1 гривен.

Такое мнение в среду, 14 ноября, высказал журналистам старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. Он также напомнил, что на прошлой неделе, с прошлой среды, курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,3%.

Так, с прошлой среды официальный курс доллара, устанавливаемый Национальным банком, снизился с 27,96 до 27,92 гривен потеряв 0,1%. При этом спрос/предложение доллара на межбанке за это же время снизились с 27,890/27,915 до 27,825/27,845.

Средние курсы наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,84/28,09 до 27,83/28,07. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,9%.

Напомним, в проекте госбюджета на 2019 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар. Отметим, что расчеты госбюджета-2018 были осуществлены по курсу 30,1 грн/доллар на конец года.

Как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 14 ноября 2018 года наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на три копейки. Наличный евро набрал восемь копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,83 гривен, а евро можно купить по 31,87 гривен. Курс покупки доллара сегодня составляет 27, 00 - 28,04, продажи 27,94 - 29,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,83, продажи - 28,04 гривен за доллар.