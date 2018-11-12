12:51 12.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина может отказаться от международных кредитов, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что положение  украинской экономики позволяет отказаться от привлечения займов международных финансовых организаций. Однако власти страны вынуждены привлекать их для погашения пиковых выплат по старым долгам.
 

Украина может отказаться от международных кредитов, - Порошенко

Об этом президент заявил в ходе заседания Рады регионального развития, которая состоялась в понедельник, 12 ноября.

Порошенко отметил, что Украине было бы сложно обойтись без повышения тарифов поскольку для стабильности экономики точно нужно финансирование Европейского Союза, и транш МВФ, и кредит Всемирного банка. Но, тем не менее, страна постепенно приближается к полному отказу от кредитов международных финансовых организаций. Он отметил, что это стало результатом 4-летней совместной работы власти.

"И мы так и сделали бы, если бы не имели в 2019-м и 2020 году преодолевать пиковые нагрузки по выплатам старых долгов”, - подчеркнул глава государства.

В то же время, президент заявил, что принципиальной позицией украинской власти остается переход на собственные силы. Поэтому вместо международных кредитов планируют привлекать инвестиции.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", НБУ займется вопросом неработающих кредитов в банках.


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