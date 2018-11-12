Украина может отказаться от международных кредитов, - Порошенко

Об этом президент заявил в ходе заседания Рады регионального развития, которая состоялась в понедельник, 12 ноября.

Порошенко отметил, что Украине было бы сложно обойтись без повышения тарифов поскольку для стабильности экономики точно нужно финансирование Европейского Союза, и транш МВФ, и кредит Всемирного банка. Но, тем не менее, страна постепенно приближается к полному отказу от кредитов международных финансовых организаций. Он отметил, что это стало результатом 4-летней совместной работы власти.

"И мы так и сделали бы, если бы не имели в 2019-м и 2020 году преодолевать пиковые нагрузки по выплатам старых долгов”, - подчеркнул глава государства.

В то же время, президент заявил, что принципиальной позицией украинской власти остается переход на собственные силы. Поэтому вместо международных кредитов планируют привлекать инвестиции.



Напомним, как сообщал "УРА-Информ", НБУ займется вопросом неработающих кредитов в банках.