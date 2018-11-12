Евросоюз предложил Украине пересчитать тарифы на газ

С таким заявлением выступил глава секретариата Европейского Энергосообщества Янез Копач.

Он уточнил, что реальная стоимость газа на бирже может быть определена даже несколькими крупными компаниями.

"Если бы Украина на своей территории создала газовую биржу, мы могли бы посмотреть на индекс этой биржи и сказать: вот рыночная цена. Даже если на этой бирже будет торговаться газ только для крупных промышленных потребителей", - сообщил он.

Cтоит подчеркнуть, что на данный момент подсчет тарифа учитывает только добычу импортного газа. Поэтому, по мнению Копача, действующий тариф не является прозрачным. Для улучшения формулы необходимо учитывать стоимость не только импортного газа, но и добываемого в Украине.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на утро понедельника, 12 ноября, уменьшился до 17,164 миллиардов кубических метров.