Международное агентство S&P подтвердило кредитные рейтинги Украины

Соответствующее сообщение агентство опубликовало на своем сайте.

По мнению агентства, новое соглашение с МВФ поможет Украине выполнить ее значительные внешние долговые обязательства, погашение которых наступает в следующем году, и в то же время проводить взвешенную макроэкономическую политику в год президентских и парламентских выборов.

Прогноз "стабильный" отражает мнение аналитиков S&P GR, что существующая в настоящий момент программа расширенного финансирования МВФ будет досрочно прекращена, однако вместо нее будет реализована новая программа сроком на 14 месяцев. Она будет способствовать стабилизации макроэкономической политики Украины в 2019 году.

Также в агентстве подчеркнули, что если Украина продемонстрирует более значительный, чем ожидается, экономический рост на фоне улучшения бюджетных показателей, что позволит НБУ еще больше смягчить валютные ограничения.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Международный валютный фонд и украинские власти договорились о новой 14-месячной программе финансирования Stand-By (SBA).