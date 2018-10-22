10:30 22.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100206194:di

Международное агентство S&P подтвердило кредитные рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "В-/В".

Международное агентство S&P подтвердило кредитные рейтинги Украины

Соответствующее сообщение агентство опубликовало на своем сайте. 

По мнению агентства, новое соглашение с МВФ поможет Украине выполнить ее значительные внешние долговые обязательства, погашение которых наступает в следующем году, и в то же время проводить взвешенную макроэкономическую политику в год президентских и парламентских выборов.

Прогноз "стабильный" отражает мнение аналитиков S&P GR, что существующая в настоящий момент программа расширенного финансирования МВФ будет досрочно прекращена, однако вместо нее будет реализована новая программа сроком на 14 месяцев. Она будет способствовать стабилизации макроэкономической политики Украины в 2019 году.

Также в агентстве подчеркнули, что если Украина продемонстрирует более значительный, чем ожидается, экономический рост на фоне улучшения бюджетных показателей, что позволит НБУ еще больше смягчить валютные ограничения.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Международный валютный фонд и украинские власти договорились о новой 14-месячной программе  финансирования Stand-By (SBA).


Поделиться
Читайте также:
 
Ущерб от землетрясения и цунами в Индонезии составит не менее 911 миллионов долларов В Украине ограничат высоту жилых домов Бывший муж Ани Лорак сделал скандальное заявление На Рим обрушился сильный ливень, водой затопило метро - ФОТО
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив