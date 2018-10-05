22:26 05.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина до конца года может полностью исчерпать золотовалютные резервы

Международные резервы Украины уменьшились на 3,5 процентов. Об этом передает пресс-служба Национального банка Украины. 

Украина до конца года может полностью исчерпать золотовалютные резервы

По состоянию на 1 октября 2018 года Украина располагает 16 млрд 637,6 млн долларов, 2 из которых были истрачены с начала года.

Выплаты по долгу составляли 711,2 млн долларов, из них 562,3 млн долларов - проценты по облигациям иностранных займов, 103,2 млн долларов - проценты по облигациям внутреннего государственного займа.

Счета золотовалютных резервов, в свою очередь, пополнились благодаря валютной торговли НБУ на бирже. Из почти 80 млн долларов, 34,1 млн долларов были получены через интервенции по выбору лучшей цены и 40,1 млн долларов через аукцион. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", международные резервы Украины в августе составили 17,2 миллиардов долларов. 


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